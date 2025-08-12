旭川ダム 前線などの影響で、9日から岡山・香川の広い範囲で雨が降っています。 岡山河川事務所によりますと、旭川水系の旭川ダム・湯原ダムの合計の貯水率は、8日午前9時時点で51.9％まで下がっていましたが、12日午前9時時点で69.3%まで回復しました。それぞれの同時点の利水貯水率は旭川ダムが96.3％、湯原ダムが58.5%です。 貯水率の回復を受けて岡山河川事務所は、12日午前9時から開始予定だった旭川水系の第一次取