長野県内では7月に入り人身交通事故が急増しています。8月は観光や帰省などで車の量が増えることから警察は運転時のこまめな休憩などを呼び掛けています。長野県警のまとめによりますと7月に発生した人身交通事故は432件と前年同月に比べて66件、率にして18パーセント増えました。事故により3人が亡くなっています。今年に入って1か月の事故件数が前年同月を上回るのは初めてです。特に二輪車や飲酒に関連する事故が増えてい