東京午前のドル円は１４８．４３円付近まで円安・ドル高推移した。米中双方が正式に関税休戦の９０日間延長を発表したことで、やや楽観的な値動きとなっている。ただ、ドル円の上値は限定的。米中関税戦争の休戦延長は想定内であるほか、今晩の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を控えて動意は限られている。 クロス円は円安推移。ユーロ円は１７２．４２円付近、ポンド円は１９９．３５円付近、豪ドル円は９６