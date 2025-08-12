１２日前引けの日経平均株価は前週末８日に比べ１０２９円１９銭高の４万２８４９円６７銭。前場のプライム市場の売買高概算は１３億８５９５万株、売買代金概算は３兆４７６４億円。値上がり銘柄数は１０３３、値下がり銘柄数は５３７、変わらずは５２銘柄だった。 日経平均株価は大幅高。半導体関連株への買いが強まったほか、米関税に対する警戒感が後退した。日経平均株価は４万２８００円台に上昇し、２４年７月１１日