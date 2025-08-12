東和ハイシステム [東証Ｓ] が8月12日昼(12:00)に決算を発表。25年9月期第3四半期累計(24年10月-25年6月)の経常利益(非連結)は前年同期比4.9％増の5.1億円に伸びた。 併せて、通期の同利益を従来予想の6億円→6.1億円(前期は5.8億円)に2.7％上方修正し、増益率が2.2％増→4.9％増に拡大し、従来の11期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期