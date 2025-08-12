日経225先物は11時30分時点、前日比1050円高の4万2870円（+2.51％）前後で推移。寄り付きは4万2250円と、シカゴ日経平均先物清算値（4万2295円）にサヤ寄せする形から、買いが先行して始まった。現物の寄り付き直前につけた4万2190円を安値に上へのバイアスが強まり、終盤にかけて4万2880円まで上げ幅を広げた。 日経225先物は8日の取引終了後のナイトセッションで7月24日につけた4万2080円を突破し、ボリンジャーバ