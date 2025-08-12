きのう、高岡市の用水路で、高齢男性が倒れているのが見つかり、その後死亡が確認されました。高岡警察署によりますと、きのう午後2時すぎ、高岡市戸出大清水にある戸出消防署の近くで自転車が置き去りになっているのを、消防署員が見つけました。警察に連絡したうえで周辺を捜索したところ、自転車が見つかった地点からおよそ170メートル北側の用水路の中で、近くに住む無職・山田務さん（77）が倒れた状態で見つかりました