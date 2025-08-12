ノーベル平和賞を受賞した日本被団協の代表委員 田中重光さんが、きのうリモートで講演を行い、核廃絶を訴えました。県民会館で開かれた「被爆者の講演のつどい」は、県内のグループが毎年開いています。きのうは去年、ノーベル平和賞を受賞した日本原水爆被害者団体協議会＝日本被団協の代表委員を務め、4歳の時に長崎で被爆した田中重光さんがリモートで講演しました。田中代表委員「核兵器は絶滅