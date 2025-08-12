県内は各地で雨となっていて、現在12の市と町に大雨警報が出ています。あすにかけて土砂災害や低い土地の浸水などに警戒してください。きょうは大気の状態が非常に不安定となっていて、広い範囲で雨となっています。現在、大雨警報が12の市と町に出ています。これまでに降った雨で地盤の緩んでいる所があり、少ない雨量でも土砂災害の危険度が高まる恐れがあります。あすにかけて土砂災害や低い土地の浸水などに警戒してください。