今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『稲葉曇『春難色』Vo. 彩澄しゅお & 彩澄りりせ』という稲葉曇さんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）稲葉曇です。“はるなんしき” と読みます。「Synthesizer V 2 AI 彩澄しゅお」「Synthesizer V 2 AI 彩澄りりせ」公式デモ曲です。﻿稲葉曇『春難色』Vo. 彩澄しゅお & 彩澄りりせボカロP・稲葉曇さんが新曲『春難色』を公開しました。前作『超深淵