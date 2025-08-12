「BCNランキング」2025年7月28日〜8月3日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位REGZA43M550M（TVS REGZA）2位AQUOS 4K4T-C43GN2（シャープ）3位BRAVIA 5K-55XR50（ソニー）4位AQUOS 4K4T-C50GN2（シャープ）5位REGZA50M550M（TVS REGZA）6位VIERATV-55Z90A（パナソニック）7位43v型 4K液晶テレビ43A6K（Hisense）8位REGZA55M550M