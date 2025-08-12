F＆HARUは8月29日22時までの期間、新発想の可変式スマートスーツケース「MORFU」をクラウドファンディングサイト「Makuake」限定で販売している。カラーはブラック、パールホワイトの2色。一般販売予定価格は3万1700円で、「Makuake」での価格は39％オフの1万9340円から。●「あったらうれしい機能」だけを詰め込んだ「MORFU」は、旅先や移動中における「ちょっと困る」を解決する多機能スーツケースで、用途や荷物量に応じて