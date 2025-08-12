第１０７回全国高校野球選手権大会の第７日第１試合（１２日、甲子園）は、２０２３年のセンバツ王者・山梨学院が聖光学院（福島）に５―２で勝利。夏の甲子園では初の３回戦進出を決めた。吉田洸二監督（５６）は「春は何度か出させてもらってましたが、学校として初めての３回戦ですので本当にうれしい」と笑顔で話した。最速１５２キロをマークする２年生右腕・菰田陽生投手（２年）が今夏初先発で、６回まで聖光打線を無安