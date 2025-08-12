8月12日放送の『あんぱん』（NHK総合）第97話では、のぶ（今田美桜）に転機が訪れた。 参考：高橋文哉、『あんぱん』での父親役を経て“大人”の俳優へ健太郎とメイコの愛の軌跡 三星百貨店を退職し、漫画一本で生きていく決意をした嵩（北村匠海）。けれども仕事の依頼はない。のぶを心配させたくない嵩は、仕事と偽ってカフェで時間をつぶしていた。 同じ頃、のぶは鉄子（戸田恵子）からクビを言い渡される。理由は「