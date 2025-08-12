タレントの武井壮が１２日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。学校の運動部にはびこるいじめ問題に対し持論を展開した。武井は運動部でいじめや暴行している当事者に対し「スポーツやってるのにいじめだの、仲間や後輩に暴行したり、後輩こき使ったりしてる人達に言いたいんだけどさ本当にこれ以上なくダサいよ何目指してスポーツやってんだ？」と訴えた。続けて「体鍛えて強くなって、裏でやってんのは、弱い者を虐げて苦し