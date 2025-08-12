県内は大気の不安定な状態が続き、佐渡市と村上市には土砂災害警戒情報が出されています。気象台は厳重な警戒を呼びかけています。佐渡市羽茂では10日の降り始めからの雨量が216ミリに達しました。土砂崩れなどで道路の通行止めが相次いでいて、路線バスの運行に影響が出ています。県内は大気の不安定な状態が続き、佐渡市と村上市には土砂災害警戒情報が発表されています。雨は13日未明にかけて続く見込みで、13日朝までの24時間