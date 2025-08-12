マダニが媒介する感染症「SFTS」が国内で広がっています。これまで感染が確認されなかった北海道でも報告があり、厚労省は注意を呼びかけています。【映像】「SFTS」患者数の推移「SFTS」（=重症熱性血小板減少症候群）は、ウイルスを持つマダニにかまれて起きる感染症のひとつです。発熱や吐き気などを引き起こし、重症化すると死亡する恐れもあります。ANNが調べたところ、8月8日までの患者数は131人で、この時点で過去最