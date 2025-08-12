アメリカのトランプ大統領は、首都ワシントンの治安対策を強化するため、州兵を動員すると表明しました。ワシントンの自治権に介入する姿勢を強めています。【映像】トランプ大統領、首都ワシントンに州兵動員を表明「きょうはワシントンの解放の日だ。首都を取り戻す」（トランプ大統領）トランプ大統領は11日、首都ワシントンでの犯罪が「制御不能だ」と主張し、ワシントンの自治権に介入して地元警察を連邦政府の指揮下に置