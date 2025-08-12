ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 元AKB48の村山彩希に殺害予告か、男を逮捕「怒りに身を任せて投稿し… 脅迫 時事ニュース 日テレNEWS NNN 元AKB48の村山彩希に殺害予告か、男を逮捕「怒りに身を任せて投稿した」 2025年8月12日 12時6分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 元AKB48の村山彩希を脅迫したとして、26歳の男が逮捕された ネット掲示板に「虐殺するから楽しみにしとけや」などと書き込んだ疑い 男は「怒りに身を任せて投稿した」と話し、容疑を認めているという 記事を読む おすすめ記事 韓国の貴公子俳優が“不倫仲介”疑惑を否定 女性インフルエンサーの「家庭を壊された」暴露の行方 2025年8月7日 16時37分 フワちゃん“不適切投稿”で活動休止から1年 ネット反応さまざま「復帰していい」「今の時代使いにくい」 2025年8月11日 15時29分 「生徒に硫酸テロ」韓国でまた日本人名義のファックス届く＝韓国ネット「日本人確定」「自作自演？」 2025年8月9日 14時0分 フワちゃん炎上から1年...大量絵文字に「モールス信号説」、やす子が困惑「デマを流すのやめて」 2025年8月6日 11時15分 「やだっ怖いって〜」山田裕貴 、“恐怖”の写真アップで「インスタ開いてびっくり」「どうした?」驚きの声 2025年8月9日 11時50分