横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズにて、シャインマスカットとピオーネが主役のアフタヌーンティーセットを提供。スカイラウンジ「ベイ・ビュー」にて、横浜港を一望しながら、旬の果実とローストビーフを味わえます！ 横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「ベイ・ビュー」アフタヌーンティーセット〜シャインマスカット＆ピオーネ〜 料金：6,800円（税・サ込）提供期間：2025年8月1日（金）〜9月30日