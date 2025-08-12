連休明け１２日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、４万２８００円台まで上昇し、取引時間中として２０２４年７月１１日につけた最高値（４万２４２６円７７銭）を約１年１か月ぶりに更新した。米関税政策を巡る懸念が後退し、堅調な企業業績も相場を下支えしている。午前の終値は前週末終値比１０２９円１９銭高の４万２８４９円６７銭。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）も最高値を更新し、前週末比４３・７５ポイ