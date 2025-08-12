北陸では12日朝も発達した雨雲がかかり、今後も警報級の大雨となる恐れがあります。石川県では、72時間の降水量が珠洲市で335.5mmなど8月の観測史上最多を記録し、土砂災害警戒情報が発表されている地域があります。今後も激しい雨が降る見込みで、予想される24時間降水量は、石川県で100mmなどとなっています。先週からの雨で地盤がゆるんでいところがあり、土砂災害の恐れがあります。厳重な警戒が必要です。