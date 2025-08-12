自民党県連はきのう（１１日）、参議院議員選挙を総括する会議を開き、選挙戦の敗北を受け、体制を刷新するために新しい県連会長に鈴木憲和衆議院議員を推薦することを決めました。 【写真を見る】自民党県連次期県連会長に鈴木憲和衆議院議員を推薦（山形） 先月の参議院議員選挙では、自民党公認の大内理加さんが、現職の芳賀道也さんにおよそ５万票の大差で敗れ、その責任を取り、自民党県連の遠藤利明会長と森谷仙一郎幹事