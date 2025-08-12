2025オールスターナイト陸上（実業団・学生対抗）は8月9日、神奈川県レモンガススタジアム平塚で行われた。注目の女子100ｍハードルは、中島ひとみ（30、長谷川体育施設）と福部真子（29、日本建設工業）が、1台目のハードルから2人が同時に越え続けていく大接戦が展開され、フィニッシュ直前で中島が僅かに前に出た。中島が12秒71（追い風1.1ｍ）で福部に0.03秒差で競り勝った。中島は7月23日のフィンランドの試合でも12秒71（日