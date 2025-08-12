9日から九州北部では記録的な大雨が続いていて、土砂崩れや河川の氾濫が発生し、各地で人的被害が相次いでいます。福岡・福津市では、氾濫した川に60代とみられる男女2人が流され、捜索が続いています。また、熊本・甲佐町では11日、車で避難中だった家族4人が土砂崩れに巻き込まれました。母親と4歳と1歳の子ども2人は救助されましたが、父親（50代）が行方不明となっています。現場からは男性が心肺停止の状態で見つかったという