12日未明、広島市のタクシー会社の駐車場で、車両2台が全焼しました。ケガ人はいませんでした。火事があったのは、広島市中区南吉島のタクシー会社の駐車場です。消防によると午前0時10分すぎ、付近の住人から「車が燃えている」と通報がありました。消防車8台が出動し、約40分後に火は消し止められましたが、タクシー2台が全焼。ほかのタクシー2台などにも燃え移ったということです。ケガ人はいませんで