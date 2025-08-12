お笑いコンビ・麒麟の田村裕が7月19日、YouTubeチャンネル『好井まさおの怪談を浴びる会』にゲスト出演。自伝『ホームレス中学生』の大ヒットで手にした印税約2億円の使い道を明かした。○千原せいじから突然の電話「気つけや〜」麒麟・田村裕大金を所持していた当時について、田村は、「悪い人は寄って来なくて。でも、寄っては来てたらしい」と打ち明け、「ほんまにいろんな人に会うわけよ。いろんな人に誘われるし、はじめての