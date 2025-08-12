横浜地方気象台（資料写真）停滞する前線に伴う大雨で、神奈川県内では１２日、降り始めからの総雨量が箱根町で３３２・５ミリ、山北町の丹沢湖で２２２ミリとなった。平塚、南足柄、大磯の３市町に発表されていた大雨警報は解除されたが、横浜地方気象台は、１２日夜のはじめ頃にかけて土砂災害に警戒するよう呼びかけている。落雷、突風、急な強い雨にも注意が必要としている。１２日午前１０時時点の総雨量は、小田原市１８