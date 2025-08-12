サッカー日本代表のMF田中碧（26＝リーズ）が11日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・47）にゲスト出演。美容男子としての一面を明かした。MCのMEGUMIが出した美容本をきっかけに美容に目覚めたという田中。「今何をやっているか日々のルーティン教えていただいていいですか」と聞かれ、「朝起きてやることやってから洗顔して…朝はちょっと元気なくて（洗顔は）水だけなんですよね」と答えると、MEGUMI