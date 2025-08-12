石川県内では、これまでの大雨により地盤が緩んでいるところがあり、13日明け方まで土砂災害に厳重な警戒が必要です。 前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、石川県内は大気の状態が非常に不安定となっています。降り始めからの雨量は、珠洲で329ミリと平年の8月1か月分の約2倍となっています。 住民は：「いや～やんでほしいなと思いますね。もうこれ以上、増えないでほしいなと思いますね」 12日に