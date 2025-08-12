タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリーオモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が8月12日、放送。今回は、入社1年目のアシスタントディレクター（AD）が「あなたの1000回以上通ったお店」という街頭インタビューで挙がった創業113年の老舗中華料理店を紹介します。兵庫・尼崎市にある同中華料理店。1912年にオープンし、「日本に現存している最古の中華そば店」とし