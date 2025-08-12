◇インターリーグドジャース―エンゼルス（2025年8月11日アナハイム）エンゼルスのジョー・アデル外野手（26）が11日（日本時間12日）、本拠でのドジャース戦に「6番・右翼」で先発出場。4回にキャリア初となる退場処分を受けた。2―0の4回、先頭で打席に入ったアデルは、打つ準備ができていなかったとして、ピッチクロック違反で1ストライクを取られた。その後、1ボール2ストライクから、山本の外角高めの直球に空振