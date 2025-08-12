２日、青海省博物館を見学する創価大代表団のメンバー。（西寧＝新華社配信／楊暁冬）【新華社西寧8月12日】創価大学の代表団98人がこのほど、中国青海省を訪れ、自然資源博物館や青海湖、青海理工学院、省博物館を訪問した。今回の訪問で、代表団のメンバーは青海省の独特の自然環境と生態保護の成果を体感し、中国西部地域への理解を一層深めた。７月３１日、青海省自然資源博物館を見学する創価大代表団のメンバー。（西寧＝