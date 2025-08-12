ガールズグループ・moxymillが11日、4thデジタルシングル「Higher」のリリース記念イベントを東京・SHIBUYA STREAM 稲荷橋広場で開催した。【ライブ写真】リリース記念イベントで楽しそうにトークするmoxymillmoxymillは“CUTE”“COOL”“CRUSH”などの“Charm（コンセプト）”を各メンバーに持たせ、楽曲ごとにセンターとCharmが入れ替わるスタイルが特徴。今年1月にデビューし、POPをテーマとした「Living Free」、COOLの「