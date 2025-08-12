i-dleのミンニがスクリーンデビューを果たす。【写真】「19禁」ミンニ、アイドルらしからぬ肌見せミンニは、映画『50回目のファースト・キス』のタイリメイク版で主演を務めることが決定した。『50回目のファースト・キス』は、2004年に公開されたラブコメディで、短期記憶障害を患うルーシー・ウィットモア（演者：ドリュー・バリモア）と、彼女に一目惚れした動物飼育員ヘンリー・ロス（演者：アダム・サンドラー）の恋を描き、