「日本一の星空」を売りにする下伊那郡阿智村で11日、映画の最新作が特別に上映されました。環境省が認定した日本一の星空の村・阿智村で企画された映画の上映会。上映されたのは、ディズニー＆ピクサーの最新作「星つなぎのエリオ」です。ひとりぼっちの主人公が、何光年も離れた星で、大切なつながりを見つけるファンタジー・アドベンチャーで、８月1日から公開中です。昨夜はあいにくの雨で、会場を星