◇MLB ブリュワーズ 7-1 パイレーツ(日本時間12日、アメリカンファミリー・フィールド)ナ・リーグ中地区首位のブリュワーズが、8月負けなしの10連勝を記録しました。鈴木誠也選手が所属するカブスと同地区のライバル、1-1の3回には、クリスチャン・イエリッチ選手の勝ち越し22号ソロなどで一挙4得点。投げては先発のホセ・キンタナ投手が6回1失点で今季10勝目(4敗)を飾りました。ブリュワーズは、7月にもドジャースに2カード連続ス