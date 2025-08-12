520人が犠牲となった日航機墜落事故から、12日で40年です。墜落現場となった群馬県上野村の御巣鷹の尾根では、遺族らによる慰霊登山が行われています。現地から中継です。アルファベットの「U」字状に木が削れている場所が見えます。日航機の機体の主翼はあの場所に接触し、そのわずか3秒後に飛行機がこの御巣鷹の尾根に墜落しました。40年の月日が経った今でも、事故の跡が残されています。現在、多くの遺族がこの尾根に登り、慰