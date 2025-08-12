アメリカのトランプ大統領は11日、15日に開かれる予定のロシアとの首脳会談に、ウクライナのゼレンスキー大統領を招くことには消極的な姿勢を示しました。アメリカトランプ大統領「ゼレンスキー氏は（会談の）計画には含まれていなかった。出席は可能。ただ彼は3年半多くの会議に出席したが何も起きていない」トランプ大統領はこう述べ、15日の会談にゼレンスキー大統領を招くことには消極的な姿勢を示しました。会談の終了後に