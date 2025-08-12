ドリスは後半戦の貴重な戦力として注目されている（C）産経新聞社各球団、残り試合も少なくなってきた中、勝負の後半戦から加わった新戦力にも注目が高まっている。リーグ4位の中日ではマイケル・チェイビスが加入わずか2週間ですでに2本のアーチをかけている。打線強化が課題となるチームでさらに上積みを図れるか。【動画】もう8月5発目！三冠王も見える佐藤輝明の31号をチェックまた優勝マジックがすでに点灯している阪神