ベトナム人詐欺グループの「出し子」とみられる女が逮捕されました。警察によりますと、ベトナム国籍のズオン・カイン・リン容疑者は今年4月、都内のコンビニで他人名義のキャッシュカードを使い、現金60万円を引き出した疑いがもたれています。ズオン容疑者はベトナム人による特殊詐欺などに関わるグループの「出し子」とみられ、不正に引き出した金を同じ集合住宅に住む回収役に渡していたとみられています。ズオン容疑者が管理