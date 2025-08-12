意外と知られていない方言をクイズ形式で出題！全国の方言を覚えよう。【岩手県の方言】「おしずかに」の意味は？「おしずかに」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、別れ際に使う言葉です。いったい、「おしずかに」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「さようなら」でした！「おしずかに」は、岩手県の方言で「さようなら」という意