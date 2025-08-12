ロイヤルパークホテル高松 提供 増加するインバウンド（訪日外国人観光客）のニーズに応えようと、高松市のロイヤルパークホテル高松が24時間対応の外貨両替機を導入しました。 導入した外貨両替機「Simple Exchange」は、24時間365日いつでも利用可能、英語・中国語・韓国語など15言語（14通貨）に対応します。ホテルのロビーに設置され、パスポート不要、タッチレス操作でスムーズ