大雨の影響で、福岡県内では12日も交通機関に影響が出ています。■須田健太郎アナウンサー「午前5時半すぎのJR博多駅です。きのう、ほとんど表示がなかった在来線の行き先ですが、きょうは多く表示されています。」JR九州は、鹿児島線の門司港～荒尾、日豊線の小倉～新田原、福北ゆたか線の折尾～博多などで本数を減らして運転しています。また、久大線や日田彦山線でも遅れが出ています。■利用客「お盆