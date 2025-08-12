大西市長を表敬訪問したティーボールの小学生チーム 野球に似たスポーツ、ティーボールに取り組む高松市の小学生チームがアジア大会に出場することが決まり、大西市長を12日、表敬訪問しました。 大西市長を表敬訪問したのは、ティーボールのチーム、高松エンジョイスポーツ少年団と高松ラビッツです。 ティーボールはピッチャ}