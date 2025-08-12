「エンゼルス−ドジャース」（１１日、アナハイム）エンゼルスのアデルが四回、空振り三振に倒れた後、退場を宣告された。球審への暴言とみられる。この回先頭のアデルは打席に入るのが遅れ、ピッチクロック違反となってドジャース・山本が投球する前に１ストライクを取られた。その後、ボール、ファウルで１ボール、２ストライクとなり、最後は高め速球を空振り三振。その際、球審に対して何か言葉を発し、球審が退場を宣