『見上げてごらん夜の星を』『明日があるさ』など数々の名曲で昭和歌謡史の一時代を築き上げた坂本さん。若き日のキュートな素顔や、誰もが知っている『上を向いて歩こう』の誕生秘話、そして最後に歌に込めた思いとは―。【レア写真】プレスリーに憧れギターを弾く坂本九さん学業に戻るためバンドを辞めることを決意していた「九ちゃんはエネルギーにあふれていて、本当にキュートでした。『上を向いて歩こう』はみなさんに愛さ