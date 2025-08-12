12日の長野県内は、大気の状態が不安定となり、所によって雷をともなった激しい雨が降るおそれがあります。長野地方気象台は、中部では夕方まで土砂災害に警戒するよう呼び掛けています。県内は、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、12日夜遅くにかけて大気の状態が不安定となる見込みです。夕方にかけて、所によって雷を伴った激しい雨が降る予報で、13日正午までの24時間に予想される雨の量は、いずれも多い所で県