◇女子プロゴルフツアー北海道ｍｅｉｊｉカップ最終日（１０日、北海道・札幌国際ＣＣ島松Ｃ＝６６４２ヤード、パー７２）ツアー通算２３勝の３９歳・横峯さくら（エプソン）が通算５アンダーで９位に入り、３年ぶりにトップ１０入りを果たした。第１ラウンド（Ｒ）は１４番でチップイン、１６番で８メートルを沈めてバーディー奪取。ボギーなしで今季自己ベストの６９で首位と１打差の３位発進した。アップダウンもあって