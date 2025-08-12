11日夜、胎内市内の踏切で10代の女性が特急列車にはねられ死亡しました。女性は現役の警察官で警察は自殺の可能性が高いとみて調べを進めています。現場は胎内市西本町にあるJR羽越本線の踏切です。警察などによりますと11日午後8時前、村上方面から新発田方面に向かっていた特急列車に新潟市に住む10代の女性警察官がはねられました。女性警察官は病院に運ばれましたが死亡しました。乗客・乗員あわせて146人にケガはありませんで